曝老公偷幫她狂買保險 許聖梅：受益人填他自己

許聖梅自曝老公趁她出國，偷偷幫她買了不少保險，受益人填自己。(中時資料照片)

名嘴許聖梅過去經常自爆「家事」，包含了為老公扛下數百萬債務，婚姻就在經濟壓力下漸漸崩解，夫妻感情失和多年，雖曾動念想離婚，但擔心老來無伴而不打算離開老公，今天她錄節目，竟又吐露丈夫經常偷偷幫她買保險一事，令人咋舌。

據《蘋果日報》報導，許聖梅今錄《命運好好玩》節目，透露已經52歲的她，漸漸步入更年期而無欲無求，也跟丈夫談過生死問題，她表示曾想過世後器捐，但老公反對，因為希望她「維持完整」，不要她死後身體被拿去解剖，同時覺得傳統火葬比較好。

話鋒一轉，許聖梅竟說老公常偷偷幫她買保險，而受益人竟然都是填他自己，她笑稱，可能丈夫希望她先走，「每次我出國，他都非常積極地幫我買保險，所以我事後都會收到一堆保險公司的帳單」。

(中時電子報)