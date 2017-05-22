哭爸、哭腰=閉嘴 法院認證不算侮辱
林姓男子罵女同事「你是在哭爸」、「你是在哭腰」，王女怒告公然侮辱。法官翻譯，「哭爸」是「吵什麼吵」、「哭腰」是「閉嘴」，雖然是粗俗不雅，並未達到貶損他人名譽、尊嚴的程度，判決罵人的林姓男子無罪，可上訴。
47歲的林姓男子與王女，早上就在電話裡面吵架，嗆「我也不是吃素的」，兩人下午在辦公室樓下遇到，一路吵進辦公室裡面，男子說「你惹錯了人！」，女的轉身要去高階主管告狀，林脫口而出，罵「哭爸」、「哭腰」。
判決指出，哭爸是指父親過世而痛哭，時至今日變成對他人無理取鬧，表達不認同的意思，而哭腰則是嬰兒哭鬧不休，形容他人話語十分刺耳，法官將話語翻成國語，「吵什麼吵！」「閉嘴、不要再吵了！」雖然很粗俗，但不能說是辱罵，因而判決林無罪。
(中時)
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