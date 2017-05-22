追蹤半年 偷遍中南部慣竊終落網

邱嫌狡猾，還是被捉到。（許素惠翻攝）

邱姓嫌犯為竊盜慣犯，犯行遍及雲林及嘉義、高雄等地，犯下近10起案件，榴中所警員溫玉龍、王凱彥追蹤犯嫌動態長達半年，終將邱嫌逮捕歸案。

邱嫌自去年10月起在斗六市近郊連續犯下多起竊盜案，警方數次傳喚邱嫌皆未到案說明，引起員警溫玉龍、王凱彥注意，半年來持續追蹤邱嫌動態，車籍遭警方鎖定後邱嫌更狡猾變賣車輛掩人耳目繼續躲避員警追捕，警員鍥而不捨持續追查，終於鎖定邱嫌近期落腳租屋處後立馬破門逮人，警方進入時邱嫌完全措手不及，隨即被帶回偵辦。

(中時)