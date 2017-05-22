口交會染愛滋？！ 免驚啦！

口水並非愛滋病的傳染途徑，因此被口交方感染愛滋的機率微乎其微。(圖/達志影像/Shutterstock)

為避免感染愛滋，在性行為時都曉得要戴上保險套，為保障自己也保障他人，但是若進行口交，究竟會不會感染愛滋病呢？

愛滋感染者權益促進會統計今年1月份共152次民眾諮詢電話，發現有8成電話是來自異性戀男性，多半來自性消費後的焦慮，其諮詢內容多為口交是否會感染愛滋病及檢驗結果是否可以相信。

依據Nownews報導，愛滋感染者權益促進會社工張正學指出，諮詢的男性們都在性行為過程中有戴保險套，但害怕在消費過程中，被小姐口交、愛撫甚至打手槍，會染上愛滋病，但事實上，口水並非愛滋病的傳染途徑，因此被口交方感染愛滋的機率微乎其微，當然除非是口交方嘴巴有傷口，被口交方才可能染上愛滋病；還是建議口交過程使用保險套，才能減少感染風險。

另外，就算愛滋檢驗結果為陰性，來電男性多還是不願相信，就曾有一名男性，一個月內檢驗次數不下20 次，結果皆呈現陰性，還是一再檢驗，最後檢驗單位都拒絕檢驗，才知道該男子曾消費過提供性服務的小姐，且認為小姐都不乾淨，深怕會傳染愛滋病給女友，因此透過檢驗愛滋來消除道德壓力。

張正學社工強調，不希望一般民眾利用愛滋篩檢來處理焦慮，只要檢驗結果呈現陰性，民眾若還是擔憂，就該回頭處理導致擔憂的原因，看是否為性消費的道德壓力或是恐慌愛滋病的感染途徑？以免一再折磨自己。

(中時電子報)