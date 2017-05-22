賴清德呼籲蔡英文 應特赦陳水扁
台南神學院22日上午為校友、國策顧問蔡有全舉辦追思會，前總統陳水扁被台中監獄駁回申請案致未能出席，蔡有全遺孀周慧瑛對於先夫好友陳水扁未能出席，表達遺憾；台南市長賴清德更呼籲總統蔡英文，要特赦陳水扁。
國策顧問蔡有全，1980年因參加美麗島事件入獄5年；1988年還被台灣高等法院依「預備意圖竊據國土罪」判處11年入獄；是民進黨創黨大老之一，他在本月初因心肌梗塞死亡，台南神學院22日特別為這位校友舉辦追思會，家屬除邀請陳水扁外，也邀請賴清德，但賴因議會正在進行總質詢，因而缺席。
但陳水扁申請參加22日在台南神學院的蔡有全追思會時，遭台中監獄駁回申請案，蔡的遺孀周慧瑛面對媒體詢問時，表示對中監的裁決非常遺憾，認為陳水扁只是要來參加一位已故好友的追思會而已，連這樣也不行。
台南市長賴清德表示，對中監的裁決，他雖然尊重，但此時也該是總統要考慮特赦的時機了，他今年初就說過了，陳水扁應該獲得特赦，大家都說君主犯法與庶民同罪，但君主接受審判，也要和庶民一樣接受公平審判，阿扁總統的官司中途換法官，並未受到公平的審判，加上6年牢獄身體也出問題，因此「特赦應該是可以考慮的」。
賴清德提到，也有些人以毒樹毒蘋果理論舉例，認為阿扁無罪，而反對特赦，理由是審判程序不公，沒辦法得出一個公正的結果，即便被判有罪，也都不成立。
賴清德認為這樣的想法有其道理，但陳水扁被關的6年這已不可能回復，他表示，可以考慮的就是特赦議題。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。