賴清德呼籲蔡英文 應特赦陳水扁

國策顧問蔡有全遺孀周慧瑛，對於前總統陳水扁無法出席先夫追思會表達遺憾。（圖/黃文博）

台南神學院22日上午為校友、國策顧問蔡有全舉辦追思會，前總統陳水扁被台中監獄駁回申請案致未能出席，蔡有全遺孀周慧瑛對於先夫好友陳水扁未能出席，表達遺憾；台南市長賴清德更呼籲總統蔡英文，要特赦陳水扁。

國策顧問蔡有全，1980年因參加美麗島事件入獄5年；1988年還被台灣高等法院依「預備意圖竊據國土罪」判處11年入獄；是民進黨創黨大老之一，他在本月初因心肌梗塞死亡，台南神學院22日特別為這位校友舉辦追思會，家屬除邀請陳水扁外，也邀請賴清德，但賴因議會正在進行總質詢，因而缺席。

但陳水扁申請參加22日在台南神學院的蔡有全追思會時，遭台中監獄駁回申請案，蔡的遺孀周慧瑛面對媒體詢問時，表示對中監的裁決非常遺憾，認為陳水扁只是要來參加一位已故好友的追思會而已，連這樣也不行。

台南市長賴清德表示，對中監的裁決，他雖然尊重，但此時也該是總統要考慮特赦的時機了，他今年初就說過了，陳水扁應該獲得特赦，大家都說君主犯法與庶民同罪，但君主接受審判，也要和庶民一樣接受公平審判，阿扁總統的官司中途換法官，並未受到公平的審判，加上6年牢獄身體也出問題，因此「特赦應該是可以考慮的」。

賴清德提到，也有些人以毒樹毒蘋果理論舉例，認為阿扁無罪，而反對特赦，理由是審判程序不公，沒辦法得出一個公正的結果，即便被判有罪，也都不成立。

賴清德認為這樣的想法有其道理，但陳水扁被關的6年這已不可能回復，他表示，可以考慮的就是特赦議題。

(中時)