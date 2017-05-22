浪漫又環保 蘆笛傳情好復古
「蒹葭蒼蒼，白露為霜。所謂伊人，在水一方。」詩經〈蒹葭〉傳誦千年，道盡許多思慕卻不得親近的心境；傳說平埔族少男會拿葭即蘆葦製成蘆笛，向心儀女子吹笛傳情，但葭還兼具環保意識，只有在乾淨的河邊才能生長茂盛，而東港溪畔即有這片淨土。
大鵬灣環境教育解說員黃敏雄說，日前到茄萣舢筏協會參訪時，發現他們利用與蘆葦同屬同科的開卡蘆製成蘆笛，並發展成在地特色童玩，且還有一段相當美麗的傳說，相傳平埔族少年若見到心儀女子，會在取得同意下到對方家中吹笛傳情。
他指出，看似浪漫的愛情故事，其實頗具環保意識，因為不管是蘆葦或是開卡蘆，都必須在低汙染的環境才得以茂盛生長，它們屬水生植物可淨化水質，不僅可減低汙染還能美化河岸，但因遠看像雜草堆，而常常被人忽略，且前先年還因河堤建設關係幾乎不見，直到近年才因生態工法整治而再現生機。
「蘆笛重拾我們的青春記憶。」他說，在協會得到相關知識後，回到屏東就馬上尋找這既浪漫又環保的開卡蘆，而果真就在東港溪畔、潮州舊鐵橋下方看見一片開卡蘆，隨後帶了幾根回家試驗，做出了屬於屏東在地的浪漫環保蘆笛。
今天恰巧有客從遠方來，黃敏雄馬上送上親製的蘆笛當作紀念品，4名來自馬來西亞的遊客聽見這段美麗傳說，相當興奮，直拿蘆笛合影留戀，還說環島的屏東站就從與蘆笛拍照開始。
(中時)
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