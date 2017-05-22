韓總統文在寅首次施政民調 支持率突破80％

中時電子報
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韓國總統文在寅首次施政民調人氣超高，支持度超過80%。（圖／美聯社）
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韓國總統文在寅(圖中)18日參加紀念光州事件37周年活動，光州事件是37年前光州市民眾舉行集會要求政治民主化和結束軍人執政遭到武力鎮壓，造成大量人員傷亡，也被稱為「5·18民主化運動」。（圖／美聯社）

韓國總統文在寅就任後首次的民調顯示，新一屆韓國政府的支持率突破了80%，支持者在區域、年齡和政治理念分布平均。而執政的共同民主黨支持率也跨過50%，在野黨支持度普遍下滑。

中新社引述韓媒報導，這項由輿論調查機構Realmeter在15日至19日以韓國2526位選民所進行的調查中，文在寅的施政支持度獲得81.6%的肯定評價，另有10.1%的人持否定看法，表示不太清楚的人占比8.3%。

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報導說，從各地區來看，韓國湖南地區對文在寅的支持率最高，達到94.5%，其次依次為京畿道和仁川、首爾、江原道，這些地區的支持率都在80%以上。

從受訪者年齡來看，40歲年齡段者的支持率為88.7%，30歲年齡段者為87.7%，20歲年齡段者為84.7%。

在各政黨支持率方面，執政黨共同民主黨的支持率為53.3%，比一周前上升8.6%，自由韓國黨為12.4%，下降0.6%，國民之黨的支持率和正黨的支持率分別下降1.1%和1.5%，兩黨支持率分別為7.7%和6.8%。

(中時電子報)

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