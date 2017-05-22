林心如素顏跑步備戰 藍心湄：妳又瘦了
女神林心如今年一月生下愛女，產後迅速甩肉開工，身材纖細的她，根本看不出是一個孩子的媽，而林心如下半年更預計開拍新戲《我的男孩》，成為她復出螢光幕的作品，對此，林心如也相當重視，今（22日）就曬出跑步照，透露是「備戰倒數....」。
林心如將與搭檔「狼王子」張軒睿演出新戲《我的男孩》，對自我要求完美的林心如，稍早曬出素顏跑步照，並寫下：「備戰倒數...#我的男孩」，透露為新作品做準備，林心如身穿寬鬆上衣站上跑步機，天生麗質的她，儘管素顏，肌膚依舊光滑亮麗，而藍心湄看到照片更是直呼：「妳又瘦了」。
(中時電子報)
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