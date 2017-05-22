養生紅藜粽熱量低　衛生局推健康吃

新竹市衛生局22日結合元培醫事科技大學，舉辦「粽夏食趣，健康慶端午」活動，向民眾宣導紅藜粽好處，不僅增加口感，又能降低熱量。（郭芝函攝）

過去端午粽熱量高，民眾往往忌口，近年來吹起健康養生風，22日新竹市衛生局結合元培醫事科技大學，舉辦「粽夏食趣，健康慶端午」活動，向民眾介紹時下流行的紅藜粽，不僅增加口感，更具豐富蛋白質、膳食纖維等營養價值，「輕鬆吃粽不放重」。

營養師王雅菁表示，傳統肉粽多以糯米為原料、黏性較大、易糊化，不易被腸胃道消化，不利穩定血糖，且傳統粽1顆180公克，熱量約有600至700大卡（相當1個滷雞腿便當的熱量），油脂比例偏高、纖維質比例偏低，端午期間若把粽子當點心， 2周體重就增加1.5公斤，建議民眾1天1顆即可。

粽子是端午佳節應景食品，現代人重視健康和養生，如何挑粽、吃粽更是一大學問，元培醫大副校長蔡世傑說，有料理界紅寶石之稱的「紅藜」富含蛋白質、鈣質和膳食纖維等營養，可促進腸蠕動，在米粽加入一定份量，食用後可增加飽足感，相對米粽原料就可減少。

衛生局表示，傳統粽子多以五花肉、鹹蛋黃、花生、香菇等食材做內餡，暗藏熱量危機，掌握聰明吃粽5大「粽」點，保有良好體態，包括清楚看標示、挑選瘦肉、雞肉等低脂肉類，餡料則建議多選擇含有菇類、竹筍、栗子等食材，增加蔬菜的攝取。

另也要減掉其他餐食的份量、少沾醬、搭配清爽的蔬菜及水果，衛生局提醒民眾，採買端午食材要注意新鮮度，選購冷凍食品，應看清楚完整標示，注意保存期限，確保食品的品質安全。

(中時)