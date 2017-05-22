台大醫院擴建案　議員憂心台大不來

新竹市長林智堅22日在市議會，進行「根留新竹—完成湳雅院區擴院計畫」專案報告。（市府提供）

新竹市長林智堅22日在市議會，進行「根留新竹—完成湳雅院區擴院計畫」專案報告，指都市計畫變更經內政部審定，以武陵路與湳雅街間的5.18公頃文大用地，作湳雅院區預定地，努力取得地主同意中，有議員擔心，屆時蓋好台大不進駐，避免「整碗端走」，建議市府保有地上所有權，開放其他具醫療水準的醫院使用。

市府2012年8月與台大簽訂合作備忘錄，經土地都市計畫變更，將文高用地變更為文大用地，作5.18公頃湳雅院區，其中私有地有桃園市農會1.25公頃、新竹農田水利會0.14公頃，前者已同意無償取得，後者採跨區市地重劃方式，重劃區內18位地主需同意，經議會、里長、各局處協助，目前進度達4成5，預計今年底都市計畫發布實施。

同時，為提高地主領回土地比率以及意願，市府也同步提出配套方案，在都市計畫書增列以價購或徵收方式取得（相當1.7億元），據台大醫院新竹分院資料，湳雅院區計畫興建地上10層、地下3層急重症大樓，工程總經費約50.1億，預計2021年申請建照開工，2024年如期完工啟用。

市議員曾資程、吳國寶、李國璋憂心，土地有償撥用費29.2億，屆時台大醫院無法負擔，最後不來新竹市，有無配套措施，或者與院方訂定相關契約等方式，且不要只侷限台大醫院，其他醫學中心也可爭取進駐。

林智堅說，預計今年底取得地主同意，發布都市計畫後，後續盡快請台大醫院明確提出擴院計畫、編列預算，進行規畫設計等，以及提出撥用國、市有土地時程，報請行政院專案方式核定，若拖太久，市府也可透過都市計畫檢討等變更方式，保障市有土地與市民財產，實現「根留新竹—完成湳雅院區擴院」目標。

(中時)