高市今年將增建60座候車亭 首創小型懸臂式
南部氣候普遍炙熱，搭車民眾常反映候車亭有其必要性，但高雄許多公車站受限腹地不足，無法興建候車亭，交通局為改善候車環境，今年底前將新增60座候車亭，其中，考量部分站搭乘人數較不密集，首創小型懸臂式候車亭，讓偏郊、缺乏腹地區域也能有遮陽避雨的候車亭。
交通局指出，許多公車站因腹地受限無法設置候車亭，對常搭公車的銀髮族、身障者而言，等車時的日曬、雨淋是一大身體負荷；不過，考量部分區段搭乘人數較不密集或道路狹小、人行道窄，無法興建一般候車亭，決定創新改良候車亭，因地制宜的增設。
交通局說，一般懸臂式候車亭寬3.5米，改良設計的小型懸臂式候車亭寬只有2.7米，以小型輕巧的鋼構支撐，可解決因用地受限而無法設置候車亭的情形；針對以往公車站腹地條件限制無法設置點位，架設小型懸臂式候車亭，不僅滿足搭車民眾需求，還可加強偏郊地區的候車環境，拉近城鄉差距。
交通局表示，高市去年底已完成建置一般候車亭、一般懸臂式候車亭等50座，全市目前共有764座候車亭；今年預計再新增60座候車亭，其中有45座是小型懸臂式候車亭，且加強在偏郊地區設置，預定今年底前完工。
另對於因行人通行空間及店家營業、進出等因素，而無法設置候車亭的公車站位，交通局也評估增設雙人或單人候車椅，讓銀髮族、身障者及孩童減少枯站等車之苦。
(中時)
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