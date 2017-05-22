西子灣候車亭 讓等公車也能很浪漫
候車亭除遮蔽日曬雨淋，造型也可很浪漫！西子灣是欣賞夕陽、新人拍照的熱門場景，但當地舊有候車亭鏽蝕功能欠佳，經交通局改以特殊白色折板造型候車亭宛如大型公共藝術，十分搶眼浪漫，意外成為情侶及新人拍婚紗的新地標。
西子灣是觀光景區，搭公車人潮多，舊有候車亭因海風吹襲致鏽蝕，候車空間環境不盡理想；交通局大改造新候車亭，以白色折板造型及夜間主題性星空照明氛圍，呼應山海景的浪漫意象。
高市婚紗攝影造型發展協會理事長郭耀升表示，西子灣是許多情侶到高雄旅遊首選，候車亭除等車還打造成觀光特色建築，讓情人忍不住拍照留影，也讓等公車更加浪漫幸福，甚至成為拍婚紗的新主題。
交通局長陳勁甫說，營造生態交通環境是市府努力政策，未來將持續以公共藝術融合周邊環境設計候車亭，讓公車與旅遊元素結合，型塑亞洲新灣區公共運輸及觀光新意象。
煥然一新的候車亭不僅成為攝影打卡熱點，該處還提供4G WiFi無線上網、免費手機充電，並利用新科技節能電子紙，顯示交通與觀光資訊服務，讓民眾享有優質候車環境。
(中時)
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