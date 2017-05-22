陳冠宇明沒先發 王牌歸隊？
日職羅德明(23日)起與軟銀進行3連戰，前兩周都先發出賽的陳冠宇，明首戰並未被安排先發，而是派出甫從2軍歸隊的石川步掛帥，因他仍待在1軍，此役不排除中繼出賽。
石川步去年拿下14勝5敗戰績，除了連續3年拿下2位數以上勝投，並以2.16自責分率拿下洋聯「自責分率王」，奠定羅德王牌地位，但本季前3場先發都吞敗投，被下放至2軍調整，日前才重返1軍，羅德對他期待仍高，推測是陳冠宇明被取代先發主因。
羅德本季目前戰績11勝30敗，在洋聯墊底，且全隊平均打擊率不到2成，也是洋聯火力最弱，如今只能寄望投手壓低失分，爭取每1場比賽勝利。
陳冠宇前2場出賽首戰對樂天投出6局無失分，拿下勝投，但上周對西武之戰前4局無失分，第5局卻挨彈襲失3分，此役僅投4.1局失3分吞敗投，讓監督伊東勤對先發投手先失分相當不滿，明未被排先發並不意外。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。