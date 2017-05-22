陳冠宇明沒先發 王牌歸隊？

陳冠宇上1場未投滿5局吞敗，明對軟銀之戰未排安排。(資料照 林勝發攝)

日職羅德明(23日)起與軟銀進行3連戰，前兩周都先發出賽的陳冠宇，明首戰並未被安排先發，而是派出甫從2軍歸隊的石川步掛帥，因他仍待在1軍，此役不排除中繼出賽。

石川步去年拿下14勝5敗戰績，除了連續3年拿下2位數以上勝投，並以2.16自責分率拿下洋聯「自責分率王」，奠定羅德王牌地位，但本季前3場先發都吞敗投，被下放至2軍調整，日前才重返1軍，羅德對他期待仍高，推測是陳冠宇明被取代先發主因。

羅德本季目前戰績11勝30敗，在洋聯墊底，且全隊平均打擊率不到2成，也是洋聯火力最弱，如今只能寄望投手壓低失分，爭取每1場比賽勝利。

陳冠宇前2場出賽首戰對樂天投出6局無失分，拿下勝投，但上周對西武之戰前4局無失分，第5局卻挨彈襲失3分，此役僅投4.1局失3分吞敗投，讓監督伊東勤對先發投手先失分相當不滿，明未被排先發並不意外。

(中時電子報)