酒後對護理人員爆粗口 竹縣警方以恐嚇罪法辦
新竹縣54歲古姓男子22日凌晨，酒後不慎割傷手指，被友人送至湖口仁慈醫院急診，未料，護理長只是請古男友人先協助掛號，古男即認為院方沒積極醫治，當場爆粗口，院方立即報警將方男依違反醫療法、恐嚇等罪嫌扭送法辦。
院方人員表示，今天凌晨1時許，全身酒味的古姓男子在友人陪同下來到醫院急診室，其表示自己的手指割傷流血，由於當時有其他傷患正在處理，且依程序請古男的友人先協助掛號。
不料，此舉讓古男認為醫護人員沒有積極醫療傷患，當場暴怒，手指著護理人員大罵3字經，之後護理人員要下班離開時，方男還衝上前繼續辱罵，嚴重影響醫護人員作業，院方只好向警方報案。
警方到達後，向古男酒測，氣酒測值高達每公升1.07毫克，而古男原本否認對護理人員口出惡言，是因看到護理長要下班了，想質問她怎麼不幫忙處理傷口。
但因古男之前失序的行為都已被拍下，警方出示影片，他才坦承因傷口流血，才會情緒激動罵人，不過是一時氣話，願意向護理長道歉。警方仍依違反醫療法、恐嚇罪嫌將全案移送法辦。
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(中時)
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