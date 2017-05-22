放下書本走棒球路 富邦林瑋恩不後悔
「咖啡小子」林瑋恩在義大犀牛時期，靠著神乎其技的「海豚式飛撲」，讓球迷記住他的名字，不過其實林瑋恩小時候除了會打棒球，國小到國中班上成績都名列前茅，但最後卻選擇了棒球路，他22日出席活動時透露，也許當時是有點不想面對壓力，才做出這個決定，「不過如果再選一次，我還是會選擇打球！」
林瑋恩就讀雲林北辰國小時，就跟隨哥哥林瑋翔的腳步加入少棒隊，當初他不僅會打球，成績也很優秀，但讀到文生國中時，儘管媽媽希望他念書，他仍決定轉學到蔦松國中，展開他的棒球路。憶起當時那段過程，他笑說，「那時媽媽說，要打球就自己東西收一收出發，要聽話就留在家，我也不知道哪來的勇氣，就真的拿行李出門。」
不顧家人反對、放下書本選擇打球，林瑋恩說，其實小時候很聽媽媽的話，但國三學測時，考試的龐大壓力，讓他選擇改變，「那時有點想逃避，也是憑著一個衝動，就選了打球。」如今會不會後悔當初的決定？林瑋恩給出否定的答案，「或許讀書，人生會不一樣，但現在球隊、家人都很好，很滿意現在的一切，不會後悔。」
林瑋恩今年邁入職棒第6年，富邦悍將內野競爭激烈，讓他上場機會變少，本季先發場次不多，多在比賽後段上場守備，內野只剩投手跟捕手沒守過。角色定位改變，他心態也與過往不同，「一開始當然有點不習慣，把自己定位為內野優替人，隨時把自己準備好，一旦原本先發受傷時，教練第一個能想到我。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。