放下書本走棒球路 富邦林瑋恩不後悔

放下書本、選擇走上棒球路，林瑋恩很滿意現在的一切。(本報資料照)

「咖啡小子」林瑋恩在義大犀牛時期，靠著神乎其技的「海豚式飛撲」，讓球迷記住他的名字，不過其實林瑋恩小時候除了會打棒球，國小到國中班上成績都名列前茅，但最後卻選擇了棒球路，他22日出席活動時透露，也許當時是有點不想面對壓力，才做出這個決定，「不過如果再選一次，我還是會選擇打球！」

林瑋恩就讀雲林北辰國小時，就跟隨哥哥林瑋翔的腳步加入少棒隊，當初他不僅會打球，成績也很優秀，但讀到文生國中時，儘管媽媽希望他念書，他仍決定轉學到蔦松國中，展開他的棒球路。憶起當時那段過程，他笑說，「那時媽媽說，要打球就自己東西收一收出發，要聽話就留在家，我也不知道哪來的勇氣，就真的拿行李出門。」

不顧家人反對、放下書本選擇打球，林瑋恩說，其實小時候很聽媽媽的話，但國三學測時，考試的龐大壓力，讓他選擇改變，「那時有點想逃避，也是憑著一個衝動，就選了打球。」如今會不會後悔當初的決定？林瑋恩給出否定的答案，「或許讀書，人生會不一樣，但現在球隊、家人都很好，很滿意現在的一切，不會後悔。」

林瑋恩今年邁入職棒第6年，富邦悍將內野競爭激烈，讓他上場機會變少，本季先發場次不多，多在比賽後段上場守備，內野只剩投手跟捕手沒守過。角色定位改變，他心態也與過往不同，「一開始當然有點不習慣，把自己定位為內野優替人，隨時把自己準備好，一旦原本先發受傷時，教練第一個能想到我。」

(中時電子報)