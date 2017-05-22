7旬翁思子心切 警助三代團聚

方姓老翁因為思念小孩，自己從嘉義騎單車到台南尋親，卻中途迷路，凌晨狼狽的求助派出所。（程炳璋翻攝）

忘記兒子住哪，但忘不了兒子，方姓老翁獨居在嘉義民雄鄉，因為思念住在台南北區的兒孫，日前花了一天騎著單車南下，卻找不到兒子的家，中途盥洗還忘穿外衣，僅著內褲繼續尋親，隔日凌晨4時體力不支，向安南區海南派出所求援，在警方協助下終與兒孫團聚。

68歲獨居在嘉義民雄鄉的方姓老翁，賦閒在家最常作的事，就是思念散居各地工作的4個孩子，他日前想見住在台南市北區的么兒與孫子一面，竟騎著腳踏車從嘉義南下，從白天騎到晚上，騎了75公里抵達台南。

但他記憶力衰退，找不到兒子住處，一直在市區騎車空轉，中途到火車站廁所盥洗，又忘記穿衣服，穿著內褲就繼續尋子之旅，直到隔日凌晨4時，方姓老翁又累又餓，見到前方有間派出所，只好向警方求援。

「我迷路了，但想找我的孩子」方姓老翁這樣說著，他幾乎全裸的狼狽模樣，加上聽他竟然從嘉義騎車到台南，令警方感到訝異，先送上食物果腹，在查證戶籍資料後，得知方家兒孫在北區的住址，以警車載送他到兒子家團聚。

「老爸，你怎麼來了？」方姓老翁的孩子看到警員帶著父親出現，大吃一驚，知道父親騎著單車南下，又感動又擔心，向警員致謝的說，父親過去經常外出就忘記返家的路，幸好有警方幫忙，才能父子孫一家三代團聚。

(中時)