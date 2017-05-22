蔡英文到桃園　神秘參觀中油桃園廠

蔡英文車隊開進中油煉油廠。（葉臻攝）

中油桃園廠是北部重要煉油基地。（葉臻攝）

總統蔡英文今天下午在桃園市長鄭文燦、經濟部次長楊偉甫和中油董事長陳金德陪同下，神秘走訪桃園市的中油桃園煉油廠，據悉蔡英文此行是為了參觀中油桃園廠的重油轉化工場，實際了解目前面臨的難題。

中油桃園廠長曾繁鑫在會中向蔡英文簡報，簡述中油桃園廠重啟新建R3重油加氫脫硫工場的計畫，和預計在觀音興建的中油天然氣第三接收站，目前面臨到的民意反對壓力。

(中時)