桃機端午粽飄香 偏鄉水蜜桃義賣
歡慶端午，桃園機場充滿人情味與粽葉飄香。經營機場餐飲及伴手禮的誠盟公司22日在第二航廈二樓伴手禮大街，邀請知名肉粽阿伯重現昔日街頭騎腳踏車叫賣燒肉粽的身影，現場更準備了粽子免費分送給往來賓客；此外還有桃園復興區三光部落小農五月桃的義賣活動，支持偏鄉部落的發展。
人稱台北肉粽阿伯的黃銘就先生年近80歲，從19歲開始賣肉粽，往年不論颳風下雨，他堅持每天騎著鐵馬，從三重騎到西門町，沿街叫賣肉粽，因為年歲已高也已退休，現今在台北街頭巷尾要見到騎著腳踏車沿街叫賣的身影，也隨著時代的變遷逐漸消失中。因此，誠盟專程請肉粽阿伯來桃園國際機場，讓國內外旅客感受早年在繁華的台北街頭親切的聲音及熟悉的景象。活動現場更為旅客準備了300顆桃園在地客家肉粽讓大家有機會大飽口福，一同提前歡慶端午佳節。
此外，誠盟關懷原住民部落小農，特別向桃園復興區三光部落小農採購大量的水蜜桃，並在機場舉行義賣活動，當日義賣所得將全數捐給公益團體。近期正是五月桃的盛產期，因產期甚短，從採收到販售僅為期一個月，以往部落小農多數沒有穩定的銷售管道。誠盟希望透過這次義賣活動，讓更多民眾品嚐部落小農用心栽培的五月桃，也期盼偏鄉部落產業能有穩定成長，種下展望未來的希望種子。
(中時)
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