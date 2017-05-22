桃機端午粽飄香 偏鄉水蜜桃義賣

歡慶端午，桃園機場邀請知名肉粽阿伯黃銘就重現昔日街頭騎腳踏車叫賣燒肉粽的身影，采盟免稅店董事長古素琴也拿著桃園復興區三光部落小農五月桃現場義賣，支持偏鄉部落的發展。（陳麒全攝）

歡慶端午，桃園機場充滿人情味與粽葉飄香。經營機場餐飲及伴手禮的誠盟公司22日在第二航廈二樓伴手禮大街，邀請知名肉粽阿伯重現昔日街頭騎腳踏車叫賣燒肉粽的身影，現場更準備了粽子免費分送給往來賓客；此外還有桃園復興區三光部落小農五月桃的義賣活動，支持偏鄉部落的發展。

人稱台北肉粽阿伯的黃銘就先生年近80歲，從19歲開始賣肉粽，往年不論颳風下雨，他堅持每天騎著鐵馬，從三重騎到西門町，沿街叫賣肉粽，因為年歲已高也已退休，現今在台北街頭巷尾要見到騎著腳踏車沿街叫賣的身影，也隨著時代的變遷逐漸消失中。因此，誠盟專程請肉粽阿伯來桃園國際機場，讓國內外旅客感受早年在繁華的台北街頭親切的聲音及熟悉的景象。活動現場更為旅客準備了300顆桃園在地客家肉粽讓大家有機會大飽口福，一同提前歡慶端午佳節。

此外，誠盟關懷原住民部落小農，特別向桃園復興區三光部落小農採購大量的水蜜桃，並在機場舉行義賣活動，當日義賣所得將全數捐給公益團體。近期正是五月桃的盛產期，因產期甚短，從採收到販售僅為期一個月，以往部落小農多數沒有穩定的銷售管道。誠盟希望透過這次義賣活動，讓更多民眾品嚐部落小農用心栽培的五月桃，也期盼偏鄉部落產業能有穩定成長，種下展望未來的希望種子。

(中時)