曾是備取 中山大學大三生登國際期刊

中山大學物理系教授張鼎張（左）指導材光系大三學生簡于傑論文登上國際期刊，獲校長鄭英耀（右）嘉勉。（校方提供）

中山大學材料與光電科學系三年級學生簡于傑3年前申請入學時只是備取，但今年5月，他以研究論文登上全球電子元件領域知名期刊「IEEE Electron Device Letters」，創下中山大學最年輕以第一作者登上SCI期刊紀錄。

簡于傑高中就讀高雄市立新莊高中，學測後一連申請了中山大學材光、物理及機電3個系。「只是很不幸，放榜時我通通都是備取，而且是很後面的那種」，他說，當時原已不抱任何希望，居然最後一個備取上了中山材光系。

今年5月，他撰寫的研究論文「水分子存在於非晶態銦鎵鋅氧薄膜電晶體保護層內的影響」登上知名國際期刊。非晶態銦鎵鋅氧薄膜電晶體是當前相當熱門的新材料，也被喻為下一世代顯示器發展中最被看好的材料之一。

(中時)