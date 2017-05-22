最不良示範！接小孩違停遭批 爆粗口對罵
邱姓男子上周五(19日)到中和南勢角某幼兒園接小孩，將車輛違停在黃網區，另一名徐姓家長見狀指責「沒水準！」，因為一句話雙方爆發嚴重口角，互嗆近5分鐘，最後在警察調解下雙方才肯罷休，雙方在孩子面前激烈爭辯，成了最不良的示範！
邱男上周五開車到中和南勢角某幼兒園接小孩，將車輛違停在幼兒園外的黃網區，另名徐姓女家長接小孩見狀看不下去，她上前指責邱男「你可不可以不要這樣停車嗎？真的很沒水準！」
邱男遭批沒水準，理智線瞬間斷裂，下車不甘示弱回嗆，雙方言詞激烈，不斷痛罵「神經病！」「有本事別跑！」「有病要去看醫生啦！」連幼兒園老師都前來勸說無解，最後驚動警方到場處理。
徐女向警方指控，「他一直在我的小孩面前恐嚇我！」邱男則怒嗆「我哪有恐嚇妳！」徐女表示，時常看到邱男違規停車接小孩，他根本沒有想到其他人的用路權。邱男則向警方說，是徐女要他下車，車輛才會違停在黃網區。
中和警分局指出，邱男車輛停放處現場，有黃線畫成的黃網區，依規定不能臨時停車，儘管車內有人仍禁止，因當時雙方言詞激烈，顧慮到一旁小孩，因此未針對邱男開單告發，日後將加強該區巡邏強制取締，若有違規將依《道路交通管理處罰條例》開罰600至1200元罰鍰。
警方建議，民眾在道路上發現有違規情況，可以拍照檢舉或是直接撥打110由警方處理。
(中時)
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