喬帥與阿格西聯手 前教練貝克說...
羅馬網賽決賽爭冠鎩羽而歸，但前球王喬柯維奇(Novak Djokovic)賽後即宣布法網將與傳奇名將阿格西(Andre Agassi)合作，過去曾與他攜手多年的教練貝克(Boris Becker)聽聞則樂觀其成，「這是好主意。」
「喬帥」去年底步下球王寶座後與貝克分道揚鑣，5月初又解散教練團，但近況仍令人擔憂，本季至今唯一一冠已經是1月杜拜網賽，近5場賽事都無緣金盃。
前教練貝克對此樂觀其成，他在推特(Twitter)上寫道，「喬柯維奇決定讓阿格西進入教練團，是個好主意，祝福他們合作順利。」
即便阿格西執教經驗不多，但前球后、現任Tennis Channel球評的美國女將奧斯汀（Tracy Austin）就認為，12座大賽冠軍「喬帥」所需要的不是球場上的指導，「他要的是人生導師，走過他所走過的路的人。」
47歲的阿格西雖然自球場上退役，他與結縭妻子同樣是網球傳奇名將、史上唯一完成年度金滿貫的德國「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）仍熱心公益，成立基金會且深具影響力，或許能為職業生涯迷失的「喬帥」給予指引。
(中時電子報)
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