老翁開庭嗆法官「說屁話」 北檢：無犯意不起訴

一名孫姓老翁打官司向子女討撫養費，卻在台北地院家事庭嗆法官「你這不是在說屁話嗎？」遭承審法官移送妨害公務。但台北地檢署勘驗庭訊光碟，認為孫翁不耐庭訊冗長，又不滿遭法官阻止發言，在被問到離婚前是否前妻同住時為情緒發言，無侮辱犯意，不起訴。

北院日前開庭審理孫姓老翁求償案，承審法官問孫翁是否願與子女就撫養費和解，孫翁卻表示，「我不是要錢，是國家逃避責任，把責任推給子女！」，隨後開始抱怨台鐵宿舍等瑣事，自嘆晚年不順，被國家欺負還得向子女討錢。

承審法官見狀制止孫姓老翁發言，還說「沒有問你的問題，不要擅自發言！」法官續審案件，問孫翁「你們（你與前妻）離婚前，有住在一起嗎？」孫翁不耐審理冗長，竟回法官「你這不是在說屁話嗎？」，被法官以不受尊重為由送辦，庭訊也為之中斷。

孫姓老翁到案表示，與承審法官無冤無仇，怎麼會侮辱法官？坦承當天開庭太冗長，一時情緒激動才會這麼說。檢察官勘驗庭訊前後文，認為孫翁不滿一再遭法官制止發言，回答的語氣略嫌激動，並無侮辱法官的犯意。

(中時)