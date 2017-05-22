大陸國家級風景區復查 黃果樹等7處未通過驗收

大陸住房城乡建设部日前通报了2015年列入瀕危名單以及2012年~2015年執法檢查后被責令整改的共計60處國家級風景名勝區復查結果。包括貴州黃果樹等7處景區整改驗收未能通過，被要求11月底前再次驗收，驗收不過的風景名勝區將直接列入瀕危名單嚴格監管。

住房城鄉建設部對2012~2015年執法檢查后責令整改的49處國家級風景名勝區整改情況進行了復查驗收。其中，吉林防川等42處風景名勝區整改達到要求，驗收通過。安徽釆石、花山謎窟—漸江，貴州紅楓湖、黃果樹、荔波—樟江、陝西寶雞天台山和甘肅崆峒山7處國家級風景名勝區仍存在較大問題，驗收不予通過。

住房城鄉建設部復查了列入瀕危名單的吉林仙景台風景名勝區、江蘇太湖（無錫片區）風景名勝區、福建海壇風景名勝區、山東博山風景名勝區、重慶縉云山風景名勝區、四川貢嘎山風景名勝區、四川劍門蜀道風景名勝區、貴州榕江苗山侗水風景名勝區、甘肅麥積山風景名勝區、西藏納木錯—念青唐古拉山風景名勝區、西藏土林—古格風景名勝區11處國家級風景名勝區。整改情況目前均已達到整改要求，整改驗收通過，決定將其移出瀕危名單，納入常態化監管。

(旺報)