大陸國家級風景區復查 黃果樹等7處未通過驗收
大陸住房城乡建设部日前通报了2015年列入瀕危名單以及2012年~2015年執法檢查后被責令整改的共計60處國家級風景名勝區復查結果。包括貴州黃果樹等7處景區整改驗收未能通過，被要求11月底前再次驗收，驗收不過的風景名勝區將直接列入瀕危名單嚴格監管。
住房城鄉建設部對2012~2015年執法檢查后責令整改的49處國家級風景名勝區整改情況進行了復查驗收。其中，吉林防川等42處風景名勝區整改達到要求，驗收通過。安徽釆石、花山謎窟—漸江，貴州紅楓湖、黃果樹、荔波—樟江、陝西寶雞天台山和甘肅崆峒山7處國家級風景名勝區仍存在較大問題，驗收不予通過。
住房城鄉建設部復查了列入瀕危名單的吉林仙景台風景名勝區、江蘇太湖（無錫片區）風景名勝區、福建海壇風景名勝區、山東博山風景名勝區、重慶縉云山風景名勝區、四川貢嘎山風景名勝區、四川劍門蜀道風景名勝區、貴州榕江苗山侗水風景名勝區、甘肅麥積山風景名勝區、西藏納木錯—念青唐古拉山風景名勝區、西藏土林—古格風景名勝區11處國家級風景名勝區。整改情況目前均已達到整改要求，整改驗收通過，決定將其移出瀕危名單，納入常態化監管。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。