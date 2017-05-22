後天就要吃屎 名嘴又爆：霍建華林心如沒領結婚證

大陸名嘴宋祖德今爆料，稱霍建華和林心如沒領結婚證。（圖／取自微博、資料照）

宋祖德微博全文。（圖／取自宋祖德微博）

大陸名嘴宋祖德上月在微博爆料，堅稱王菲和謝霆鋒已協議分手，還稱若爆料不實，願意直播吃400克狗屎，之後更嗆謝霆鋒如果拿得出他還和王菲在一起的證據，他就在5月24日直播吃屎，引發高度關注。而後天就是524了，宋祖德是否會兌現誓言還不知，今（22日）他又把矛頭瞄準另一夫妻檔，直指霍建華和林心如還沒領結婚證。

宋祖德今在微博發表《霍建華與林心如竟然沒有領結婚證》的文章，開頭就先強調「祖德如果說錯，歡迎立即起訴！轉載不用負責，由我負全責！」隨後宋祖德自稱是霍建華的鐵粉，也是林心如的粉絲，並表示他十年前創辦的「香港德達真探索所」自5月8日恢復營業後，經過一連串的縝密調查，凡是可登記領證的國家，工作人員都調查了，卻沒發現霍建華和林心如登記結婚證的紀錄。

宋祖德說，因為林心如未婚先孕，便以肚子裡的孩子逼霍建華領結婚證，讓男方相當為難，於是就答應辦一場隆重的婚禮掩人耳目，「沒有正式領證的婚姻，只能算非法同居，婚禮再隆重也代替不了合法的登記！」

而宋祖德還提到現在很多歐美明星也都流行試婚三年再領證，大讚霍建華不但帥氣，智商、情商還特別高，稱他學習歐美明星這樣做是明智之舉。最後，宋祖德還扯到曾拿夫妻倆的八字給命理師測，並稱2人是全球找不到幾對的合，絕對不可能分手，並斷言他們結合後事後會比以前更興旺。

另外，宋祖德在文章中不只談及「華心夫婦」，還突然調侃另一女星趙薇，稱她是個空殼子，根本不懂炒股，回過頭再誇「霍建華是真富豪，很低調。」貼文一PO出，網友則紛紛吐槽宋祖德「一本正經胡說八道」，還刻意提醒他「吃屎時間快到了」，對此不以為意。

(中時電子報)