超神準!英特種部隊狙擊手 2.4公里外擊斃IS恐怖分子
英國陸軍特種部隊空降特勤隊狙擊手20日在一場和IS恐怖份子的僵持戰中，手持美製的CheyTac M200干預型狙擊步槍，抓準時機從1.5英里(約2.4公里)外，神準的射中了敵人的喉頭，創下了該軍團最困難的射殺歷史紀錄之一。該款步槍號擁有最長射程的世界紀錄，可擊中2.5公里外的目標。
據《每日郵報》報導，英國空降特勤隊(Special Air Service,SAS)一名狙擊手，20日在伊拉克摩蘇爾執行反IS狙擊手的行動中，發現多名IS狙擊手蠢蠢欲動，但礙於地形的關係，一直無法對IS恐怖份子進行攻擊，於是雙方僵持了長達4個小時，正當日落他們準備放棄時，該名狙擊手發現遠方一名IS狙擊手撤退到一個他自以為安全的地方，因此當機立斷朝IS恐怖份子開槍，兩人距離長達2.4公里，狙擊手僅用1發子彈便將他擊斃。
被擊斃的IS恐怖份子則是手持俄製的SVD狙擊步槍(Snayperskaya Vintovka Dragunova)，英軍表示已經看到他射倒許多同袍。
CheyTac M200干預型狙擊步槍是在美國南加州製造的，零售價約為13,800美元(約新台幣萬元)，該款步槍製造商夏伊戰術公司（CheyTac）的標語是「彈無虛發」(Make every shot count)。CheyTac M200槍被譽為是世界最精準步槍，擁有最長射程的世界紀錄。
(中時電子報)
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