用童趣繽紛宣導『零酒駕』全國著色創意競賽結果出爐

低年級『著色比賽』A組則由嘉義市崇文國小四年級的吳妶皊奪冠。（林宜靜 翻攝）

繽紛色彩、童趣彩繪，小朋友用畫作提醒大朋友，不要酒駕！安心出遊，也要愛護自己健康與安全！培養孩子正確的價值觀，就從「閱讀」開始！天才領袖教育中心執行長王宏哲醫師表示：「閱讀的過程中，孩子的腦袋就像一部精采的電影，孩子自己靈活編劇舉一反三，培養解決的能力，而透過『親子共讀』以互動與陪伴，引導孩子思考，將知識深植！」。

繼2015年帝亞吉歐（Diageo）與交通部道安委員會攜手國語日報舉辦『酒前不開車 實現零酒駕』全國著色創意競賽，廣受家長及老師的廣大支持及迴響，今年期待從『親子互動』及『教育』角度出發，邀請「繪本老頑童」曹俊彥老師以生動可愛的動物村為故事背景，耗時半年創作『三個小故事一個大道理』兒童繪本。

高年級『結局創意比賽』B組 第一名台北市雨農國小六年級黃昱臻。（林宜靜 翻攝）

交通部並擴大舉辦2017『酒前酒後不開車『愛』安全回家』全國繪本著色/結局創意競賽，將賽稿製成〝家庭聯絡單〞的方式，利用家庭聯絡簿的管道與家長溝通，分送至全台2,684所學校三、四、五年級共234,350孩童手中，並邀請家長於家庭聯絡簿中簽名響應，期待透過親子共讀，讓家長與孩童與一同將「酒前酒後不開車」觀念紮根！

2017『酒前酒後不開車『愛』安全回家』全國繪本著色/結局創意競賽吸引超過4萬6千名的孩童參加（低年級『著色比賽』A組27,115件、高年級『結局創意比賽』B組19,027件，共46,142件參賽作品），廣受各級學校的好評，作品中不乏充滿繽紛的創意色彩及豐富想像，讓評審留下深刻的印象！

交通部賀陳旦部長及帝亞吉歐台灣分公司王孝倫總經理進行2017『酒前酒後不開車 “愛”安全回家』簽署儀式。（交通部＆帝亞吉歐提供）

高年級『結局創意比賽』B組第一名雨農國小六年級黃昱臻特別將家庭日常生活融入作品，畫筆細膩地描繪出父親與外國客戶日常應酬畫面，並將『轎車停放車庫』、『計程車』等意象在融入畫作中提醒大家『酒前酒後不開車』及『酒後代駕』，最後提醒在外工作應酬的家人，為了家裡最愛的家人，務必遵守酒前酒後不開車，平安出門、安全回家。

2017『酒前酒後不開車『愛』安全回家』全國繪本著色結局創意競賽得獎小朋友。（（交通部＆帝亞吉歐提供）

低年級『著色比賽』A組則由嘉義市崇文國小四年級的吳妶皊奪冠，活潑俏麗的畫風搭配亮麗的色彩，妶皊期待以正面樂觀態度提醒大家，請務必遵守酒前不開車，並細心的在計程車上註明『喝酒搭乘計程車』，再次強調酒前酒後不開車與酒後代駕對於交通安全的重要性，豐富且膩的配色，獲得評審一致的青睞。

交通部部長賀陳旦表示：「近幾年，酒駕肇事死亡人數雖大幅下降，但與鄰近國家相比仍有相當大的進步空間。為貫徹『酒駕零容忍』最終目標，全力防制酒駕事故發生並降低酒駕死傷人數，我們期待與帝亞吉歐共同舉辦10年教育計畫，將『酒前酒後不開車』交通安全觀念深植孩童心中，更期盼孩童將所學與家人分享，以『零酒駕』的交通安全環境為使命共同努力。」

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(中時電子報)