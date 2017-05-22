得罕見疾病努力化療 6年級生獲得總統教育獎
桃園市大溪區僑愛國小6年級學生涂冠宇，3年級時被診斷罹患罕見疾病「神經母細胞瘤」，因擔心在腰部的細胞瘤擴散到它處，歷經2年時間化療及幹細胞移植手術。大多數時間都在醫院病床度過，也不能到學校上課。期間還因為化療的痛苦，一度想放棄，涂冠宇說，想著學校的同學們，和爸媽的鼓勵，最後還是撐過來了，日前也獲得頒發總統教育獎。
涂冠宇說，5年級終於獲得醫師評估可以出院，只需定期回診即可。老師王麗娟說，當時校方擔心他身體無法負荷，評估他每天到校半天就好。但涂冠宇堅持要上整天課，校方也被他感動，目前每周僅2天上半天課，其他都是整天。
他說，將來最大的夢想是和爸爸單車環島，也希望能把病養好，繼續和同學們一起上課、遊戲。
(中時)
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