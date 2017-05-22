桃園市長盃龍舟賽將至 消防隊演練防溺水

桃園市長盃龍舟賽即將舉辦，參賽隊伍們也加緊時間訓練。(賴佑維攝)

2017桃園市市長盃龍舟賽將在27日開跑，今年有202隊報名比賽，創下新高。為了避免圍觀人潮發生危險，桃園市消防局22日在龍潭大池舉辦防溺演練。龍潭區公所則說，將舉辦各類龍舟賽相關活動，歡迎民眾參加。

消防局第4大隊長黃世忠表示，每年夏季期間，因為玩水不當，導致溺斃事件頻傳，因此22日在龍潭大池舉辦防溺搶救演練，也希望在龍舟賽期間，民眾能注意自身安全。

(中時)