亞青少田徑賽 向嘉莉克服生理期領先群雌
第二屆亞洲青少年田徑賽進入第三天賽程，就讀國立桃園高中的女子七項全能好手向嘉莉，雖然碰到生理期，但她仍在比完100公尺跨欄、跳高、鉛球與200公尺等四項比賽之後，目前以2963分領先其他參賽選手，有機會在22日替中華隊拿下第6面金牌。
向嘉莉在國中一年級就開始練習五項全能，國三在教練的引薦下來到桃園高中接受專項訓練，欄架徐青忠、跳高陳鴻傑、短距離余雪安、跳遠和擲部曾孝生等多位教練共同協助訓練，擁有U18和U20的全國紀錄。
向嘉莉在21日晚上告訴教練曾孝生她的生理期突然來了，曾教練帶著帽子與墨鏡去賣場找了近40分鐘幫子弟兵買生理物品，讓向嘉莉感動萬分。
22日向嘉莉在100公尺跨欄跑出14秒70，緊接著在跳高項目因為腰部酸軟只跳過1公尺55，但還是取得領先地位。
向嘉莉在第三項鉛球第3次擲出11公尺49，創個人最佳；下午的200公尺項目跑出26公尺24秒，總結單日4項參賽成績2963分，23日將進行跳遠、標槍和800公尺項目，向嘉莉可望在第一次出國比賽就奪得金牌。
此外，向嘉莉在鉛球比賽的時候碰到趣事，曾教練在場邊大喊為她加油，場內裁判問嘉莉場外那人是妳的父親嗎？嘉莉說是教練，裁判笑說為什麼他能如此享受比賽，此話一出，所有選手與場邊教練哄堂大笑，也讓原本緊張的嘉莉放鬆了情緒。
(中時電子報)
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