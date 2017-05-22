高雄旅展湧入逾30萬人 最後一天民眾請假搶好康
為期四天的高雄旅展，今天正式落幕，看展人潮突破新高，湧入逾30萬人，買氣強強滾，預估帶進20億元觀光產值，宛如為近期低迷的觀光業市場，提振士氣。
今天是旅展最後一天，業者祭出破盤價搶客，各項超低優惠盡出，展場「殺」聲不斷，吸引大批民眾進場搶便宜，甚至有人還特別請假前來搶購。民眾說，今天人比較不擠，業者價格也會放得軟一點促銷，買到賺到，請假一天來看展很划算。
高雄旅展期間，行政院長林全、高市長陳菊先後到場看展，並有網紅主播現場臉書直播為網友帶路A好康，由於亮點多，看展人潮不斷。
上周五在高雄展覽館登場，有國內外358家業者800格攤位參展。業者祭出促銷花招五花八門，令人眼花撩亂，甜心主播「小周迅」施菲亞及「國光女神」LaLa蘇心甯前天聯袂現身展場，擔任一日主播，臉書直播介紹旅展好康及特色，並與粉絲互動，獲熱烈迴響。
陳菊昨天也特別撥冗由高市副市長許銘春及觀光局長曾姿雯陪同到高雄展覽館看展，陳菊特別到高市觀光局的攤位加持，挾著「花媽」高人氣，讓展場更加熱鬧滾滾。
為炒熱旅展買氣，旅行公會也祭出現場早鳥消費滿萬元抽名牌RIMOWA行李箱活動，每天現場送出3個名牌行李箱，共12個，摸彩券投入後累計抽獎。不少上班族及老師學生一下班放學即往展場跑，除搶最後的便宜，也前來看是否有抽到行李箱。
(中時)
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