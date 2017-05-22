台北市抽驗咖啡飲料 3件咖啡因含量標示不實
喝咖啡提神，小心攝取的咖啡因比標示的多！台北市衛生局今日公布市售含咖啡因飲料標示檢查結果，發現來源廠商為光泉牧場股份有限公司的「特濃咖啡拿鐵」及羿明企業有限公司的「山加利直火咖啡牛奶飲料」，實際檢出咖啡因含量竟與標示值多出22%及53%。
台北市衛生局3月下旬起至便利超商、超市及賣場等地點抽驗市售包裝飲料28件，並同時針對16件含咖啡因原料，儘管咖啡因含量均符合規定，但標示查核結果3件不符規定。
其中「特濃咖啡拿鐵」（有效日期2017/4/5）檢出咖啡因含量67.5mg/100mL，比標示值52.8mg/100mL多出22％；「山加利直火咖啡牛奶飲料（易）」（有效日期2018/5/17）檢出咖啡因含量85.9mg/100mL，更足足超出其本身標示值40mg/100mL以下達53％。
另外，來源廠商為廣興國際興業有限公司的「保佳適能量飲料（原味）」（有效日期2018/7/6）則是咖啡因標示於營養標示欄位不符規定，涉及違反食品安全衛生管理法，可開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰，且其檢出咖啡因含量29.6mg/100mL也比標示的32mg/100mL少7.5％，恐無提神效果。
衛生局表示，標示不實涉及違反《食品安全衛生管理法》第28條第1項規定，依同法第45條可處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，若咖啡因標示於營養標示欄位，涉及違反《食品安全衛生管理法》第22條第1項規定，依同法第47條可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
(中時)
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