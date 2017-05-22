立委徐榛蔚要求端午連假交通疏運 交部應有配套計畫

立委徐榛蔚針對端午節交通運輸進行質詢。(楊漢聲翻攝)

立委徐榛蔚33日在立法院進行有關端午連假交通疏運專案報告時，特別對先前交通部對東部幹線電話通訊品質改善承諾、蘇花改延續改善工程以及連假鐵路運輸的配套措施等，向交通部部長賀陳旦提出質詢，要求交通部應對於交通運輸改善確實提出期程說明，要把東部人的心聲聽進去，務求將其納入前瞻基礎建設計畫一次到位。

徐榛蔚委員首先質詢賀陳部長，關於先前承諾花東鄉親要具體改善台鐵東部幹線的電話通訊品質目前進行的進度。對此台鐵局局長鹿潔身表示，東部幹線改善難度最高的就是長達10公里的新觀音隧道，台北到花蓮段的改善工程已經委託中華電信執行，按照委員要求應該可以在6月底前完成該段的4G建置，屆時北花的通訊及上網，就能夠獲得具體的改善，達到旅程不斷訊的要求。

另外，徐榛蔚委示在上周連續2天，她親自出席公路總局委託民間辦理的「東澳至南澳段交通改善策略評估說明會」了解大家的想法，目前鄉親一致希望中央應盡速同時進行蘇花改後續所有瓶頸路段的改善，不要一段接著一段做，浪費時間。因為目前蘇花改的蘇澳-東澳段雖然還未完成，但部分瓶頸路段已經呈現常態性的塞車情形，顯見後續瓶頸路段的改善真是刻不容緩，的確有納入前瞻基礎建設完成環島高速路網建置的必要。

最後徐榛蔚指出，自賀陳部長上任來，歷經去年的端午、中秋、到今年的跨年、春節、228、清明，已有6次連假的疏運經驗，但對於國道免費時段卻是有異以往，一變再變，這次的端午連假還縮短成凌晨的3至5時，因此她提案要求交通部應予維持以往凌晨0時到6時免費，別讓用路人冒著精神不佳上路的風險，另外因為台鐵加開的紅眼列車，抵達花東已是半夜的兩點半或四點鐘，所以有必要協調當地運輸業者進行交通接駁，對此鹿潔身回覆已有安排，務求花東子弟能夠順利平安返鄉節。

(中時)