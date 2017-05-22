大陸外交部證實 6名日本人因間諜被拘留
大陸外交部發言人華春瑩22日在例行記者會中，證實6名日本男子分別因涉嫌從事間諜活動，被拘留在山東及海南省。
日本共同社22日援引日本政府有關人士透露的消息說，中國有關部門於今年3月在山東省和海南省拘留6名日本男子。被拘留的6名日本男子年齡介於20到70多歲，他們被指控從事間諜活動，危害中國國家安全。
在22日的大陸外交部例行記者會上，包括共同社在內的兩家日媒就此向中方求證，並追問6名日本人被拘留的具體原因。
大陸外交部發言人華春瑩回應說：「根據我的了解，中方有關部門的確依法對6名涉嫌在中國從事違法活動的日本公民進行審查，並且根據中日領事協定，及時通報了日本駐華的相關領事機構。」
(旺報)
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