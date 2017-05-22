台灣國策智庫：政治人物好感度 陳菊居冠

凱達格蘭基金會董事長高志鵬22日主持台灣國策智庫「六都市長施政滿意度暨主要政治人物好感度民調記者會」，數據顯示，在六都的宜居城市、市民光榮感上，台中市排名第一。另外，六都民眾在好感度方面，以高雄市長陳菊58.1%最高，前副總統、剛當選國民黨主席的吳敦義以18.8%吊車尾。

記者會邀請趨勢民調中心總經理吳世昌、成功大學政治系暨政經所副教授蒙志成、凱達格蘭基金會執行長陳致中共同與會。此訪問時間是今年5月6日至11日，電話方式隨機抽樣六都20歲以上民眾，有效樣本4892人，在95%信心水準下抽樣誤差約正負1.4%。

根據民調顯示，在六都的最佳宜居城市中，台中市以21.7%位居第一，其次為台北市16.9%、高雄市15.2%、新北市14.9%、台南市13.7%、桃園市9.6%，無明確意見則是8.2%。

另外六都民眾對政治人物好感上，陳菊以58.1%最高，接著是台南市長賴清德56.3%、台中市長林佳龍50.5%、台北市長柯文哲50.1%、新北市副市長侯友宜44.7%、新北市長朱立倫41.8%、總統蔡英文41.1%、前行政院院長游錫堃24.5%、桃園市長鄭文燦33.8%、立法院長蘇嘉全31.9%、國民黨副主席郝龍斌26.3%、行政院長林全24.6%、國民黨主席洪秀柱22%、吳敦義則以18.8%吊車尾。

凱達格蘭基金會於2005年由時任總統陳水扁創辦，創辦後，2003年同樣由陳水扁成立的凱達格蘭學校改隸該基金會。

(旺報)