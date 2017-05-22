觀旅局發表水景公園 BOT計畫簽約
安平水景公園完工後，周邊土地一直沒有開發，經南市府招商後，採BOT模式，由鴻瀚安平酒店取得土地開發權，總投資金額16億台幣，5年後完工，將變成一處擁有酒店、餐飲和休閒遊憩設施的場所，22日台南市長賴清德正式與業者簽約。
安平水景公園周邊土地開發案22日正式簽約前，除了鴻瀚安平酒店董事長謝文祥闡述投資經營初衷外，風尚旅行總經理游智維特別舉日本星野集團在輕井澤的經營為例，該集團期許公園內的酒店，將來是「從土地裡長出來」，會與這片土地有深刻地連結。
賴清德強調，台南這個城市的多元性，細聽開發業者的說明後，深深覺得未來在這裡的飯店，一定相當特別，至少具備結合在地感情、飯店與旅遊業結合、文化結合等3項特色，他非常感動，也深信這個飯店未來會非常有特色。
水景公園周邊要開發的土地面積3萬3120.43平方公尺，廠商將設計住宿、餐飲、休閒遊憩等設施外，還要打造文化創意產業空間，文化局也正在推動安平港及運河載客小船招商，未來盼結合遊船，將遊客引至水景公園從事休閒遊憩相關活動，帶動安平水岸觀光。
本案總投資金額16億元，南市府預計50年可收取10.99億元權利金與租金，至少可提供200名就業機會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。