觀旅局發表水景公園 BOT計畫簽約

安平水景公園周邊開發後，將出現酒店、休閒遊憩等設施，22日宣布此計畫時，地方民意代表均到場祝賀開發成功。（黃文博攝）

安平水景公園完工後，周邊土地一直沒有開發，經南市府招商後，採BOT模式，由鴻瀚安平酒店取得土地開發權，總投資金額16億台幣，5年後完工，將變成一處擁有酒店、餐飲和休閒遊憩設施的場所，22日台南市長賴清德正式與業者簽約。

安平水景公園周邊土地開發案22日正式簽約前，除了鴻瀚安平酒店董事長謝文祥闡述投資經營初衷外，風尚旅行總經理游智維特別舉日本星野集團在輕井澤的經營為例，該集團期許公園內的酒店，將來是「從土地裡長出來」，會與這片土地有深刻地連結。

賴清德強調，台南這個城市的多元性，細聽開發業者的說明後，深深覺得未來在這裡的飯店，一定相當特別，至少具備結合在地感情、飯店與旅遊業結合、文化結合等3項特色，他非常感動，也深信這個飯店未來會非常有特色。

水景公園周邊要開發的土地面積3萬3120.43平方公尺，廠商將設計住宿、餐飲、休閒遊憩等設施外，還要打造文化創意產業空間，文化局也正在推動安平港及運河載客小船招商，未來盼結合遊船，將遊客引至水景公園從事休閒遊憩相關活動，帶動安平水岸觀光。

本案總投資金額16億元，南市府預計50年可收取10.99億元權利金與租金，至少可提供200名就業機會。

(中時)