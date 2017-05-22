寒士齊跳健康操 端午防病有一套
端午節將至，為讓寒士提前感受過節氣氛，人安基金會高雄平安站在今（22）日早上舉辦賀節活動，325位寒士到場歡慶端午，為防範夏日空汙、日曬導致疾病，除發放應節禮品外，加發健康包，內含口罩、帽子、清潔沐浴用品等，高雄市社會局社會救助科股長陳琴寶小姐也親自到場助寒士預防疾病，關懷寒士，傳遞社會溫暖。
今年以「疾病防治、健康關懷」為主題，活動當天由義工帶領寒士跳健康操，鼓勵寒士多運動，增強免疫力，守護身體健康，助其自立回歸社會。
人安感謝高雄市三民慈善協進會、富士康廣告有限公司共襄善舉，贊助應節禮品，另有台灣全人關懷照護服務協會、高雄市新興區公所委託大同醫院提供義剪、義診，為寒士打理面容及把關健康，藉此將社會各界的愛串聯起來。
65歲歐先生，來自澎湖，輾轉流浪至高雄，因年老體衰，無法穩定工作，致三餐不濟，流落街頭，經社會局轉介，到人安基金會接受輔導，目前暫安置平安站，並協助廚房工作，盼未來穩定後也能用微薄力量回饋社會。
人安基金會秉持著防飢、防寒、防病的服務理念，鼓勵街友自炊、提供沐浴、衣食、助醫、擴大到心靈輔導、工作轉介等，更於三節舉辦團圓節慶，讓流浪街頭的朋友感受人情溫暖，期盼高雄鄉親發揮人飢己飢精神，加入公益行列！劃撥帳號：42173714，電話：（07）521-3438，高站長。
(中時)
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