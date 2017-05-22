桃園大園住宅火警 4人脫困

大園住宅火警。（楊明峰翻攝）

桃園市大園區崙后路699巷一處住宅22日下午5時40分許發生火警，消防隊獲報趕到，發現有4人受困4樓屋頂，架梯及時將其救下脫困，並射水救火，火勢下午6時受到控制，而現場有1名隔壁住戶的男性，臉部輕微灼傷，送壢新醫院無大礙。至於火警發生原因仍待調查釐清。

(中時)