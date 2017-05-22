古代牧羊犬「寶貝」遭棄養 歡喜入住新家

曾經流浪街頭的古代牧羊犬「寶貝」，入住新建完工收容中心，開心地在開放空間跑跳。（莊哲權攝）

耗資2000萬興建的台東縣動物收容暨動物保護教育中心，22日落成啟用。（莊哲權攝）

「寶貝」是1隻曾遭棄養的古代牧羊犬，昨天入住新落成的「台東縣動物收容暨動物保護教育中心」，在寬敞的空間中自由跑跳，縣長黃健庭說，「毛小孩」應該是家裡的一份子，該中心只是中途安置所，不是流浪動物之家，希望大家領養不棄養。

曾在街頭流浪一陣子「寶貝」，年約8歲，是隻非常粘人的古代牧羊犬，遭主人狠心丟棄，在收容中心待了3個月期間，曾有2位民眾認養，但因環境不適合，被取消認養資格，又回到收容中心。

寶貝搬進新落成的收容中心，在寬敞的空間裡自由跑跳，顯得很開心；寶貝已成為該中心的工作狗，未來在生命教育課程中將現身說法，提醒更多人「認養不棄養」。

縣長黃健庭表示，為了落實零撲殺，斥資2000萬興建的百坪收容中心，1樓除了有中、大型犬隻生活空間，還有待認養犬隻互動區，犬貓們在室內有冷氣空調，天氣好時，還可以到半開放式空間奔跑、曬太陽，相較以前窄小、老舊的空間，有如天壤之別。

他說，台東縣的流浪犬領養率5年前只有9％，去年已有98％，5年前犬隻絕育有470多隻，現已有2300多隻，他強調，動物收容中心中途站，不是流浪動物之家，犬貓不應該流浪，也不應該在收容中心，毛小孩應該是家裡的一份子，呼籲大家以領養代替購買。

(中時)