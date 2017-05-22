古代牧羊犬「寶貝」遭棄養 歡喜入住新家
「寶貝」是1隻曾遭棄養的古代牧羊犬，昨天入住新落成的「台東縣動物收容暨動物保護教育中心」，在寬敞的空間中自由跑跳，縣長黃健庭說，「毛小孩」應該是家裡的一份子，該中心只是中途安置所，不是流浪動物之家，希望大家領養不棄養。
曾在街頭流浪一陣子「寶貝」，年約8歲，是隻非常粘人的古代牧羊犬，遭主人狠心丟棄，在收容中心待了3個月期間，曾有2位民眾認養，但因環境不適合，被取消認養資格，又回到收容中心。
寶貝搬進新落成的收容中心，在寬敞的空間裡自由跑跳，顯得很開心；寶貝已成為該中心的工作狗，未來在生命教育課程中將現身說法，提醒更多人「認養不棄養」。
縣長黃健庭表示，為了落實零撲殺，斥資2000萬興建的百坪收容中心，1樓除了有中、大型犬隻生活空間，還有待認養犬隻互動區，犬貓們在室內有冷氣空調，天氣好時，還可以到半開放式空間奔跑、曬太陽，相較以前窄小、老舊的空間，有如天壤之別。
他說，台東縣的流浪犬領養率5年前只有9％，去年已有98％，5年前犬隻絕育有470多隻，現已有2300多隻，他強調，動物收容中心中途站，不是流浪動物之家，犬貓不應該流浪，也不應該在收容中心，毛小孩應該是家裡的一份子，呼籲大家以領養代替購買。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。