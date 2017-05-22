端節連假夜間免費時段縮短挨轟 交通部仍堅持
端午節連續4天假期，國道高速公路局於27日假期首日及30日收假當天實施0-5時全線雙向暫停收費，28、29日則為3-5時暫停收費。由於免費時段縮短，中間兩天連假更只剩黎明前2小時，民進黨立法委員鄭運鵬擔心有人會打完麻將再上路，風險更大！而面對外界的反應，交通部長賀陳旦的態度並未改變。
去年520新政府上台後端午節連假夜間免收費措施取消，結果被民眾罵翻，中秋節改為23時至6時免收費，今年清明節連假則是0-5時免收費，這次又告縮短。今天立委紛紛提出質疑，民進黨立委陳歐珀說，夜間只有2小時免收費於事無補，反而讓民眾覺得小確幸被剝奪，政府很小氣。
另一綠委鄭寶清則說，清晨3至5點是最疲憊的時候，交通部怎會突發奇想，難道是要大家拂曉出擊？無黨籍立委趙正宇則建議，連假期間若非是要出遊，民眾不會半夜起來開車上路，乾脆恢復以往0至6時免收費比較理想。
對於立委們的質疑，交通部長賀陳旦解釋，連假第2、3天免費時段縮短為3至5點，是配合想早點睡再開車上路的人；若再晚一點，恐會與早晨6點出發的觀光或通勤車流塞在一起。交通部並非想多收通行費，而是提醒大家記得夜間走國道仍要付費。
賀陳旦強調，依據統計，夜間肇事率是白天的3倍，政府其實不應在連假期間實施夜間國道免收費，這等於是變相鼓勵民眾半夜開車，會增加行車的不安全性。
(中時)
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