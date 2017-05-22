苗栗茶陶藝術合一 締造浪漫台3線奇蹟
苗栗縣政府爭取經濟部中小企業處地方產業發展基金補助1000萬，辦理「戀戀茶陶整合發展計畫」，這項茶、陶產業聯盟22日在國立聯合大學啟動，將分3年逐步推動，整合具歷史性及客家獨特性的2大產業，產官學合作以提升產業價值並引入國際市場，增加品牌能見度。
縣長徐耀昌表示，這項計畫將融合苗栗客家人文元素，將特色產業重新揉合、轉化，塑造茶陶之鄉的整體產業新風貌，促進苗栗整體產業發展與產值提升，創造在地就業創業機會，且配合中央浪漫台3線政策，帶動本縣觀光旅遊人潮。
為凝聚茶陶與多元產業聯盟發展共識，今日於國立聯合大學舉辦「產業聯盟共識啟動儀式」，本計畫執行範圍為頭份市、苗栗市、三灣鄉、獅潭鄉、南庄鄉、頭屋鄉、公館鄉、銅鑼鄉為主，涵括部分台三線及周邊鄉鎮，故本次啟動儀式特別邀請鄉鎮市公所代表、農會代表、茶藝、陶藝業者等百餘人參加此盛會。
啟動儀式重現大唐遺風「碗泡茶」，即本縣三灣鄉特色大碗泡茶方式，以大陶碗為器，內置苗栗在地特色茶葉，由徐耀昌縣長、8鄉鎮市代表、陶藝協會丘永祥理事長、三灣鄉農會廖盛榮理事長、聯合大學蔡東湖校長等人手持陶壺，將熱水注入至陶碗內，象徵茶陶產業復甦。會場同時安排「台灣茶藝文化學會」專業現泡茶，供現場與會嘉賓、業者共享，象徵產業凝聚攜手合作。
本計畫並於國立聯合大學客家研究學院成立「專案計畫辦公室」，專人專責執行計畫各項工作。在輔導在地業者過程，將透過產官學界聯合運作，即時回應業者需求並提供相關諮詢與協助。
(中時)
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