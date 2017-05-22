中市第2屆青年事務審議會 遴選開跑

台中市第2屆青年事務審議會遴選開跑，市長林佳龍（右三）打造為青年實現希望的宜居城市！（陳世宗攝）

第2屆青年事務審議會，即日起至6/19日受理報名，只要在台中市居住或就讀的15至35歲青年均可參加，將選出63位青年代表，共同參與台中市政。市長林佳龍說，青年議會鼓勵青年創新，也實現審議式民主，期待更多年輕人參與第2屆青年議會，讓台中成為青年實現希望的宜居城市。

台中市政府教育局22日在台灣大道市政大樓，舉辦第2屆青年事務審議會遴選開跑記者會，邀請3位第1屆青年代表分享心得，並由市長林佳龍、教育局長彭富源等人，共同宣告青年議會遴選開跑。

「時代在改變，改變要靠青年！」林佳龍表示，台中市青年事務審議會實現了審議式民主，並鼓勵青年創新，青年的意見對市府來說是源泉活水，也期望青年們經過議會的磨練，未來可以獨當一面。

林佳龍說，第1屆青年議會的提案有8成被市府納入參採，期待青年議會繼續作市府的鏡子，讓台中市政發展擁有更多可能；第1屆奠定了好基礎後，鼓勵更多年輕人參與第2屆青年議會，讓市政發展更加完善，歡迎踴躍報名。

教育局指出，第2屆青年事務審議會，將採自我、學校推薦及民意票選三種方式產生，每種方式各遴選出21人；自我及學校推薦由市府組成委員會評選，不論政黨及身份；民意票選則採網路投票，時間6/26日上午8時至6/30日中午12時，預計7/21日前公告第2屆青年代表名單，相關遴選辦法及報名表請上活動網頁查詢。

(中時)