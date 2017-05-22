警長號召力破表 鼓山警治安座談改在明華國中

鼓山警分局23日晚上7時舉行治安座談，高雄巿警察局長陳家欽將親自出席。(警方提供)

鼓山警分局23日晚上7時舉行治安座談，因警察局長陳家欽將親自出席，人數破表，地點臨時改在明華國中。(警方提供)

高巿警鼓山分局原預定明天5月23日晚上7時在瑞豐里聯合活動中心舉辦治安座談會，統計報名人數，因為警察局長陳家欽將親自出席，經各方報導、宣傳後，報名人數大幅超出活動中心容納人數，為避免向隅者眾及安全考量，鼓山分局今宣布更改座談地點，明晚將改在轄區明華國中學生活動中心舉行。

警察局長陳家欽明晚將親自出席鼓山警分局舉行的治安會議，就治安議題「向市民報告」，消息經媒體報導、里長及各大樓宣傳後，很多社區民眾及大樓住戶都認為機會難得，因此踴躍報名程度超出警方預期，原預定200人的治安會議可能增加一倍，分局因此臨時向明華國中商借學生活動中心舉辦，由於舉辦的時間在晚上，並不影響學生作息。

鼓山警方表示，為感謝民眾熱烈支持，現場除提供免費安裝自行車燈服務，再加碼每位參加民眾都可獲得1份精美的宣導品，另外不克參加的民眾也可於鼓山分局臉書粉絲頁線上收看並提出建言。

(中時)