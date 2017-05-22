體育大學畢業生開菜單訓練 消防員救災救護更有力
桃園市消防局第4大隊高平消防分隊員黃啟豪從台灣體育運動大學運動健康科學系畢業後，投入消防工作，去年分發到高平分隊服務，分隊也看上他專長，請他開出訓練菜單。他針對消防員最需要的心肺耐力、爆發力，讓高平分隊們體力變好，救災救護也更有力。
黃啟豪說，4年前從學校畢業後，因為父親是警察，因此嚮往警、消工作，後來考上消防員考試。去年1月分發到高平分隊服務，分隊長簡奕帆發現他的專長，好奇詢問能否協助開訓練菜單？黃啟豪心想能發揮過往所學，便協助開菜單。
他說，剛到分隊時，隊員們多採取自主訓練，雖然有重訓室，但大多數隊員只了解皮毛，而且沒有系統的訓練。他說，消防人員因背著各式裝備出入火場，救人時也需要扛重物，因此針對心肺耐力及爆發力訓練。他便帶著大家做「Tabata」及「戰繩」訓練。高平分隊員們也因此更有體力應付困難的救災、救護工作。
(中時)
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