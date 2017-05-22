高市地政局清查 逾3700筆土地未辦繼承登記

106年度逾期未辦繼承登記之不動產自4月1日起公告3個月，到6月30日為止，有關這些由高雄市政府地政局各地政事務所所清查出來的逾期未辦繼承登記的不動產資料，土地總計有3,793筆、面積1,116,255.74㎡，建物有286棟、面積36,783.76㎡，將在被繼承人原戶籍所在地的鄉（鎮、市、區）公所、村（里）辦公處，及不動產所在地之地政事務所、區公所辦理公告。

高市地政局長黃進雄表示，為保障繼承人的權益，地政局各地政事務所每年會至少2次主動通知繼承人，請儘速到土地及建物轄管的地政事務所申辦繼承登記。

繼承人如果已申報遺產稅，但稅捐機關尚未完成核稅，或已核稅確定但稅額因行政救濟尚未確定，或稅捐機關同意分期繳納未完稅等等情事時，當事人可於公告期間檢附證明文件申請暫緩列冊管理。

如果逾公告期間（到6月30日止）仍未申辦繼承登記或是未申請暫緩列冊管理者，就會被列冊管理15年；又列冊管理期滿仍未辦理繼承登記者，則由地政機關移請財政部國有財產署公開標售，標售所得之價款存入專戶保管10年，繼承人得依法提領，10年期限屆滿也未提領者，就會歸屬國庫所有。

另外，如果這些土地及建物經標售5次都未標出時，就會登記為國有。所以，為維護繼承人自身的權利，呼籲逾期仍未申辦的民眾，請趕快去申辦繼承登記。

黃進雄特別強調，這些逾期了但還没來辦理繼承登記之民眾，如果因為是無法會同全體繼承人一起申請時，可由部分繼承人先申請登記為公同共有，等全體繼承人會齊並同意後，再申請登記為分別共有。

另外，為了讓繼承人明瞭申辦繼承登記的全部流程及其相關法令等，地政局網站建置了「如何申辦繼承登記專區」，提供民眾在家即可上網查閱。

(中時)