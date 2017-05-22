相差6歲 李宗賢和林瑋恩是「超級好朋友」
富邦悍將李宗賢去年才投身中職，林瑋恩則早早在2012年就展開職棒球季，相差6歲的兩個人，沒想到是超級好朋友，兩人22日出席活動時，林瑋恩透露，除了統一獅陳傑憲的牽線，還有就是從當室友開始，「去年球隊四處征戰就要住外面，我就問李宗賢要不要睡同一間，結果朝夕相處，感情就越來越好。」
林瑋恩說，之前他在球隊休息時，有時會到台電去練球，跟陳傑憲有不錯的交情，後來李宗賢要加盟義大犀牛，他就受陳傑憲所託照顧李宗賢。當初「拜託」陳傑憲認識球隊學長，李宗賢說，那時要進職棒，自己又是新人，難免有些緊張，才會比較謹慎，「不過後來慢慢相處後，發現瑋恩學長人真的很好，讓我比較不會那麼害怕。」
現在兩人感情好到不行，到外地比賽同寢室，連林瑋恩女兒都喜歡賴著「小花叔叔」，有辦法成為麻吉，林瑋恩認為其中一個原因，或許是兩人生活習性很相似，「像是睡覺，我們都沒有一定要關燈睡覺，有時會看一看電視就睡著，結果醒來就早上了。」
進到職棒，李宗賢跟林瑋恩一樣是內野手，李宗賢最想跟林瑋恩學習的，是他守備的撲接技巧，「還沒進來時看到瑋恩學長的守備，那時就心想『進來要看看他的守備』，練習時就會揣摩一下守備，不會的時候也會問他，他帶學弟的方式，想幫助球隊、幫助學弟的風範，都值得學習。」
(中時電子報)
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