屏東三地門族語振興家族 獲全國戲劇冠軍
屏東三地門達瓦達旺部落的Patadalj陳順蘭家族，代表屏東縣參加第7屆全國族語戲劇競賽，獲得家庭組第一名。達瓦達旺部落去年爭取到族語振興計畫，結合教會系統，全村努力推動排灣語，讓小朋友從小自然而然學會族語，目前已有不錯成果。
這次比賽分為學生、社會、家庭3組，其中家庭組要由同家族的6至8人表演，陳順蘭家族演出的戲碼《Pinuliman ni Vuvu編織》是原創劇本，按照家族的生活故事編寫，描寫VUVU（長者）的手很靈巧，可以編出月桃席、花環、背帶等各式物品。
因家裡小朋友的父母遠在台北工作，平日都是外公、外婆、姨婆在帶，演員陣容為祖孫二代。小朋友因VUVU們不太會說國語，生活中自然而然學會族語，傳統文化也融入其中，演出時非常自然，評審認為演出的族語對話日常且流利，不是刻意背台詞，給予很高評價獲得冠軍。
達瓦達旺是屏東縣第1個爭取到族語振興計畫的部落，結合部落教會，利用課後輔導等推動族語，營造全族語環境，讓小朋友自然學會族語，也因此獲屏東縣政府推薦參加比賽。有參加志工的原住民青年，看到小朋友竟能以如此流利的族語演出，立志也要學好族語。
除了家庭組，三地門青山國小也獲得學生組第3名。原住民處伍麗華處長說，目前縣內推動族語保母、族語沉浸式幼兒園，今年也有神山、新來義部落獲得振興部落計畫，希望明年都能代表屏東縣出賽。
(中時)
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