桃市果農採收水蜜桃摔落坡坎 警消聯手送醫

桃園市大溪警分局22日接獲報案，指57歲高姓男子準備採收水蜜桃時，不慎摔落坡坎受傷，警方獲報和巴陵消防隊員前往救援，找到跌落坡崁的高男後，還和消防員輪流將其背負到路面，由救護車送醫。且因高男家境不好，員警還幫其支付醫療費用。

警方表示，22日凌晨3時40分許接獲報案，三光派出所及榮華派出所、巴陵消防分隊隨即前往救援，在高男摔落處下方找到右腳底及右腳尾指撕裂傷、手部擦傷的高姓男子，隨即輪流將他背到路邊，並由救護車送醫。

(中時)