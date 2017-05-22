居家打掃不苦　陳美玲樂於介紹姊妹工作

印尼籍新移民陳美玲以居家打掃賺取生活費用，閒暇時間自學做月餅點心，是她的紓壓方式。（黎薇攝）

印尼籍新移民陳美玲嫁來台灣20年，因夫家經濟狀況不穩定，她從家庭主婦走出家中從事居家打掃，月薪最多可達5萬元，近年因身體無力負擔，還要照顧和接送小孩，現在固定接4個家庭，每個月平均2萬元，也很樂意把多接下的打掃工作介紹給其他新移民姊妹，她說，雖然賺的是辛苦錢，但是能賺錢還能兼顧家庭，她很滿足。

擺盤精緻的綠豆糕、蛋糕等台式糕點，都是印尼籍新移民陳美玲上網自學做成。1997年透過介紹嫁來台灣，陸續生下3個小孩後，原先在家專心帶小孩，因夫家經濟狀況不佳，她主動去學管家課程，從10年前開始從事居家打掃工作，深獲客人信賴。

陳美玲勤勞且動作快，客人都跟她配合多年，最近因工作傷害造成腰椎受傷，現在她每周只接4天工作，周三固定到鄰近國小當志工，剩下時間都留在家裡陪孩子。

陳美玲說，每年過年前會特別忙碌，她也不會計較，樂於帶著新移民姊妹們一起做打掃工作，以前是給人介紹工作，現在她不但自力更生有固定客人，甚至還能幫忙介紹打掃工作，讓她感到很驕傲。

「賺的都是辛苦錢！」陳美玲說，念大學的大兒子心疼媽媽賺錢辛苦，但她告訴兒女，雖然她的工作要幫人洗廁所，但只要手腳乾淨，獲得客人信賴，也能從工作中獲得成就感。

(中時)