鶯歌山水步道 騎鐵馬賞桐花正當時

從鶯歌山水步道可以遠眺三峽鳶山桐花盛開。（陳俊雄翻攝）

大漢溪左岸的鶯歌山水步道，最近成為吸引許多鐵馬族造訪的熱點，對岸的三峽鳶山油桐花陸續盛開，彷如飛雪片片，覆蓋山頭。從山水步道遠眺鳶山，此時正是欣賞五月雪的最佳時刻，水利局也邀請民眾來到山水步道樂活賞桐。

水利局表示，油桐為大戟科落葉性喬木，原產地為中國大陸南方、緬甸、越南北部，日治時期在台灣苗栗以北廣泛栽植，形成許多油桐樹群集的聚落，在新竹、苗栗一帶的客家庄最為茂盛，早年許多客家人以油桐樹為經濟作物，所以油桐樹與客家人淵源深厚。

新北市高灘處為提升民眾生活品質及休閒環境，已陸續建構完成新北鶯歌、三峽自行車道路線，提供民眾更安全、舒適、友善的自行車騎乘環境，歡迎市民朋友騎鐵馬至河濱賞花，讓都市朝自然低碳、生態新天地的目標邁進。

(中時)