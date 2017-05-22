總統教育獎萌妹子 想告訴總統多給偏鄉學生資源
屏東枋寮高中2年級陳姿鳳，今年獲總統教育獎，雖家庭低收又單親，但印尼新住民媽媽總是告訴她，雖無法為她解決課業上的問題，但會陪著一起面對，在師長的栽培下，又獲中小學科展化學科第1名，她說，榮耀歸給媽媽，也希望總統看見偏鄉教學資源的缺乏。
日前公佈的2017總統教育獎，入選的12名高中職學生，屏東唯一1名落在枋寮高中，她就是住在北勢寮的陳姿鳳，而從300多名學生中脫穎而出的原因，就在於她即使身在逆境，卻有學能與龐大的求知慾。
從枋中直升高中部的陳姿鳳，弟弟在國中部，爸爸在她小一因病過世，媽媽是不會寫中文的印尼新住民，平時在早餐店打工，月收入不到2萬卻要養活一家3口，但媽媽總溫柔地告訴姊弟倆，「雖不能幫忙解決課業問題，但一定會陪著他們面對、克服」。
去年她有感有山有海的枋寮，環境遭受汙染，總一片灰濛濛，因此和同學陳映沂以「不同型態鈀奈米觸媒對直接乙醇燃料電池的應用」，探討產物無汙染且穩定的燃料電池的結構與比例，奪中小學科展化學科全國第1名，並獲今年2月台灣國際科展資格，她說，以後想回家鄉付出。
陳姿鳳感性的說，媽媽獨立照顧2個孩子，給她很多的愛，讓她從不因自己的家庭感到自卑。7月將北上受獎，她說，若不是老師去北部實驗室媒合與爭取資源，將無法參加科展，所以想告訴總統「多給偏鄉學生一些資源」。
(中時)
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